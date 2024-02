Galleria San Silvestro chiusa da tre mesi, Torto (5 stelle) attacca il centrodestra: "Silenzio colpevole"

Sono trascorsi tre mesi dal crollo della galleria San Silvestro, sulla circonvallazione di Pescara, che solo per una casualità non si trasformò in qualcosa più grave. Da allora, l'importante infrastruttura è chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico della zona.

Dopo le numerose sollecitazioni della sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo, cui l'Anas aveva assicurato la riapertura della galleria prima dell'estate, anche la deputata del Movimento 5 stelle Daniela Torto chiede tempi certi, considerando che i lavori non sono ancora iniziati.

“Il 24 novembre scorso - ricorda - avevo depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, per stabilire le reali motivazioni di questi crolli e delle infiltrazioni d’acqua e capire se il ministro avesse intenzione di promuovere iniziative per accertare le eventuali responsabilità, anche verificando, attraverso perizie tecniche, la reale consistenza dell'opera. Sto ancora aspettando una risposta”.

“Quali iniziative - incalza Torto - intende intraprendere il ministro Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le responsabilità? Non se ne sa nulla, visto che le uniche risposte arrivate, ad altre interrogazioni, sono state generiche, non nel merito della questione, lasciando tutto in sospeso. Ricordo che solo per un caso fortunato non ci troviamo a parlare di una tragedia, visto che anche una vettura era stata coinvolta nel crollo. È possibile che i cittadini abruzzesi non possano spostarsi in sicurezza ogni qualvolta ci sia maltempo? È normale che dopo tre mesi il ministro dei Trasporti non abbia ancora idea su cosa fare? Vogliamo sapere quando riapre la galleria, perché il traffico è ingestibile a svantaggio di tutta la costa. Vogliamo tempi certi. Questo è il governo veloce? No questo è il governo lumaca. Questo centrodestra, a livello locale e a livello nazionale, è semplicemente una sciagura”, conclude Torto.