Per la giornata mondiale della Croce Rossa la sezione abruzzese dona la sua bandiera al consiglio regionale

In concomitanza con l'avvicinarsi della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la sezione abruzzese ha donato al propria bandiera al consiglio regionale. La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del presidente e del vicepresidente del consiglio regionale abruzzese, che hanno ricevuto Maria Mucciante vicepresidente regionale Cri Abruzzo e Marco Antonucci presidente Comitato Cri dell'Aquila.

La bandiera è stata issata davanti all'emiciclo, con la giornata mondiale della Croce Rossa che cadrà l'8 maggio prossimo, per ricordare la nascita del fondatore Henry Dunant con milioni di volontari in tutto il mondo che attualmente operano nell'organizzazione. In Italia sono 160 mila le donne e gli uomini impegnati per testimoniare i principi e i valori dell'associazione, di cui 4.300 operano in Abruzzo.

La campagna di quest'anno è incentrata sul tema dell'ascolto del prossimo, per conoscere più a fondo le persone. Nella settimana dal primo all'otto maggio, ci saranno tre importanti novità per la Croce Rossa nazionale: l’avvio del numero nazionale di pubblica utilità sociale, il 1520, assegnato alla Croce Rossa Italiana per i servizi socio-sanitari e di emergenza; l’inaugurazione della nuova sede della Centrale di risposta nazionale e l'istituzione delle “Gare nazionali di Diritto Internazionale Umanitario” per le rappresentative regionale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. A tal proposito, l'Abruzzo verrà rappresentato nelle fasi finali che si terranno a Roma il 7 e l'8 maggio con la squadra dell'istituto omnicomprensivo di Popoli classe terza B liceo scientifico Savoia che ha già conquistato il titolo regionale.