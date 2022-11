In Val Pescara mancano medici e servizi socio-sanitari: le proposte degli amministratori

Nei comuni della Val Pescara sono tante le criticità e gli amministratori, riunitisi in un tavolo permanente, cercando soluzioni da dare ai cittadini. C'è chi soffre la mancanza del medico si base, chi ha strutture sanitarie potenzialmente importanti, ma troppo poco o affatto utilizzate. In altre zone il problema è l'acqua, in altre la sicurezza stradale; in altre ancora a mancare sono i servizi rivolti al sociale a scarseggiare con realtà dove a mancare è persino uno sportello bancomat delle Poste. Tutti argomenti che saranno messi nero su bianco su un documento in fase di perfezionamento e che sarà presto inviato agli uffici regionali, spiega il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, promotore dell'iniziativa.

All'incontro sulla Val Pescara, oltre a lui, c'erano gli amministratori di Tocco da Casauria, di Bolognano, di San Valentino in Abruzzo Citeriore, di Turrivalignani, di Scafa e di Manoppello hanno messo sul tavolo tantissimi temi aprendo la discussione con cittadini, imprenditori, professionisti e associazioni di categoria.Quello dei medici di base, dunque, resta un grave problema soprattutto a Tocco da Casauria dove da quando quello che c'era è andato in pensione nessuno è arrivato a sostituirlo per cui i circa mille mutuati sono costretti ad andare a Torre De' Passeri per usufruire del servizio. In tema di sanità altro problema quello dell'ospedale di San Valentino in Abruzzo Citeriore che ha attualmente 40 posti letto. La struttura è però sottotuilizzata, spiega Di Bartolomeo ed per questo che nelle intenzioni c'è quello di farne un centro residenziale educativo per le persone affette da autismo anche alla luce del fatto, sottolinea il sindaco, che le strutture specializzate sono poche in Abruzzo. Un progetto che va di pari passo con quello che sempre l'amministrazione di San Valentino intende sottoporre alla Asl: sottoscrivere una convenzione che consenta alle famiglie di accedere al servizio a costi contenuti visto che oggi “sono molto elevati”. Terza proposta che arriva da San Valentino quello di utilizzare il carcere presente e mai utilizzato. Un'altra struttura che ad oggi resta una cattedrale nel deserto.

Quindi il sociale. Sul tavolo c'è anche il progetto Ecad (Enti capofila di ambito distrettuale): due gli sportelli inaugurati per offrire servizi ai cittadini, uno a Bolognano e uno a San Valentino, ma con le attività in realtà mai partite. Si chiedono poi più fondi ministeriali per efficientare l'assistenza specialistica scolastica, così come soluzioni definitive sul problema della mancanza di portata d'acqua con relativo blocco delle caldaie in contrata Marano nel Comune di Tocco da Casauria. Un problema che, con l'inverno alle porte, si chiede di risolvere definitivamente perché ad oggi, spiega ancora il sindaco, la situazione si è aggravata “nonostante i numerosi solleciti rivolti all’Aca e al Comune stesso”, spiega Di Bartolomeo. Tocco da Casauria per il quale si è parlato anche del problema della sicurezza stradale rilevato sulla provinciale 67: “un tratto di strada di circa un chilometro e mezzo, i cui interventi strutturali non sono da oltre 20 anni mai stati ultimati e continua ad essere motivo di alto rischio quotidiano per i cittadini che la percorrono”, sottolinea il sindaco.

C'è poi la questione bancomat di Poste italiane che a Bolognano non c'è. Un'assenza che, sottolinea Di Bartolomeo, crea non pochi disagi soprattutto agli anziani che per usufruire del servizio devono spostarsi nei comuni vicini.

Tantissimi temi, alcuni di soluzione forse più semplice e altri che hanno bisogno di progetti ben strutturati, che i sindaci hanno intenzione di trasformare in proposte da sottoporre alla Regione per ottenere sostegno al fine di concretizzarli.