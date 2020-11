Crisi idrica a Pescara e provincia, Blasioli: “Circa 110.000 famiglie sono senz’acqua”

Crisi idrica a Pescara e provincia, Blasioli denuncia che “circa 110.000 famiglie sono senz’acqua”. Il consigliere regionale del Pd ha fatto il punto sui disagi e sulla situazione insieme ai consiglieri comunali Dem Piero Giampietro e Stefania Catalano:

“È una situazione pesante soprattutto per quanti hanno bimbi piccoli e chi ha dei rigidi orari di lavoro, per cui non riesce a fare scorte o rincasa quando l’acqua non c’è, e non può usarla per cucinare o lavarsi. Una situazione difficile per tutti, ancor di più per la concomitante pandemia che nell’igiene personale e delle superfici stabilisce la priorità per prevenire il contagio e combattere il virus”.