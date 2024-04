A Spoltore la raccolta differenziata sfiora il 77 per cento: in pochi mesi in 3mila all'Ecocentro

Raccolta differenziata ormai prossima a quota 77 per cento nel comune di Spoltore. Il dato è stato rilevato a marzo e dimostra, sottolinea il sindaco Chiara Trulli, “la sensibilità della città e dei cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti”, ma anche “la bontà delle scelte prese assieme a Rieco e l’importanza di continuare a investire sulla raccolta porta a porta e la qualità della gestione degli ingombranti attraverso l’Ecocentro”.

I numeri, rimarca quindi l'amministrazione, sono la dimostrazione della cultura ambientale improntata all'impegno e la sostenibilità del territorio e per questo, sottolinea Trulli, “devo ringraziare i miei concittadini – prosegue il Sindaco di Spoltore – che continuano a dimostrare la sensibilità a cui ci hanno abituati. Siamo orgogliosi di poter affermare di essere perfettamente in linea con gli standard richiesti dall’unione europea e senza dubbio possiamo migliorare ancora”.

“Al di là del passo in avanti nella quota di raccolta – sottolinea l’assessore all’ecologia Stefano Burrani. “Va sottolineata la continuità di questi risultati: la città di Spoltore non ha più i tradizionali cassonetti in strada da più di un decennio ed è riconosciuto Comune riciclone Legambiente dal 2018”.

Il Comune di Spoltore si afferma dunque come uno dei Comuni della provincia di Pescara sopra i 19mila abitanti, come uno dei primi a raggiungere una soglia così alta di differenziata. “Questo – aggiunge il direttore Rieco Angela Di Campli - anche grazie all’attivazione di servizi che facilitano la vita ai cittadini - non da ultimo il nuovo centro di raccolta, inaugurato nel mese di ottobre 2023. Una struttura che supporta gli utenti nelle quotidiane attività di raccolta differenziata e che dal 23 ottobre 2023, giorno di apertura del centro, ha fatto registrare un totale di accessi pari a circa 3mila utenze”.

L'occasione anche per ricordare gli orari di apertura del centro di via Circolare Pip (nell'area artigianale di Santa Teresa di Spoltore). È attivo 6 giorni su 7: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 11; martedì e giovedì dalle 16 alle 19 ed è possibile conferire ingombranti, sfalci e potature, rifiuti misti dell’attività di demolizione, Raee e tante altre tipologie di rifiuti.