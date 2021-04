Crepe negli alloggi popolari pericolanti di Scafa, Pettinari (M5S) chiede l'intervento dell'Ater [FOTO]

Crepe negli alloggi popolari dell'Ater a Scafa.

A denunciare questa situazione è il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

Pettinari ha eseguito un sopralluogo in alcuni alloggi popolari pericolanti.

"Segnalerò", fa sapere l'esponente pentastellato, "nuovamente il caso all’Ater chiedendo un tempestivo intervento di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità. Non ci fermiamo mai, sempre sulla strada in prima linea, a tutela della nostra gente".