La proposta dell'assessore Cremonese e della consigliera Zamparelli: "Posticipare i saldi estivi al 24 luglio"

Per questo, ha fatto sapere l'assessore Alfredo Cremonese, verranno convocati i rappresentanti delle associazioni di categoria

Posticipare i saldi estivi al 24 luglio a. La proposta arriva dall'assessore comunale Alfredo Cremonese e dalla consigliera comunale Zaira Zamparelli, che a breve incontreranno i rappresentanti delle associazioni di categoria per discutere della proposta, un confronto in tempi strettissimi speiga l'assessore per poi passare alle associazioni regionali ed avere una posizione unitaria davanti all'assessore regionale D'Amario.

"La Regione Puglia ha, infatti, posticipato la data inizio saldi al 24 luglio, slittamento che può essere utile per far ripartire le attività commerciali anche dopo le drammatiche emergenze causate dalla pandemia Covid-19."

La consigliera Zaira Zamparelli, molto sensibile al tema perché proveniente dalla categoria dei commercianti, sin dall’inizio del suo mandato si è attivata per raggiungere questo scopo e si è confrontata sia con l’assessore regionale che con il dirigente regionale:

“I saldi devono essere concepiti come una opportunità da sfruttare a fine stagione. Non come avviene adesso che la merce viene scontata ancor prima che la stagione abbia inizio con grave nocumento economico ai commercianti stessi”.