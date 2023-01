Cremonese sul ricorso al Tar degli esercenti per la riduzione dei tavolini all'aperto: "Atto puramente tecnico, si lavora per un regolamento unico"

L'amministrazione Masci è assolutamente favorevole ad un'occupazione di suolo pubblico di qualità e che rispetti le regole per i locali della movida. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato alla vigilia del pronunciamento del Tar per il ricorso di alcuni esercenti dopo l'atto dirigenziale del Comune che ha ridotto lo spazio a disposizione e di conseguenza il numero di tavoli da offrire all'aperto ai clienti. L'assessore ha spiegato e ribadito che si tratta di un atto puramente tecnico, sul quale la politica non ha avuto alcuna decisione. Il dirigente di settore, infatti, ha applicato un regolamento già in vigore che ha portato a questa decisione:

"Se la politica su questo atto non ha alcuna responsabilità, è pur vero che abbiamo messo in campo un "pool" guidato dal sottoscritto e dal sindaco di Pescara Carlo Masci, nel quale troviamo anche il comandante della polizia locale Palestini, il dirigente Chiavaroli per le attività produttive e il dirigente Mansueti per l'occupazione di suolo pubblico. L'obiettivo è riuscire, in tempi brevissimi, ad arrivare ad un regolamento uniforme, che possa raccordare le varie fonti che ad oggi entrano in campo quando si parla di occupazione di suolo pubblico. Dobbiamo quindi raccordare le varie esigenze del codice della strada, dei regolamenti di igiene e sanità e del codice sul canone unico per dare finalmente alla città regole semplici e chiare da far applicare e da proporre agli esercenti".

L'assessore ha confermato che l'amministrazione comunale vede l'occupazione del suolo pubblico come un fattore fondamentale per lo sviluppo commerciale della città, ma rispettando le regole che sono indispensabili anche per la sicurezza dei pedoni, per i mezzi di soccorso e per tutta la viabilità nel suo complesso.

"Dopo anni di deroghe nazionali, è arrivato il momento di affrontare in tempi stretti questa tematica".