L'appello dell'assessore Cremonese ai cittadini tramite un collage di foto su Facebook: "Indossate sempre la mascherina correttamente"

Troppe persone in giro senza mascherina, o con la mascherina indossata in modo non corretto. Passa anche attraverso un post su Facebook, accompagnato da un collage di selfie, l'appello dell'assessore comunale Cremonese ai cittadini pescarese affinchè indossino costantemente la mascherina quando sono fuori dalla propria abitazione, usandola correttamente.

L'assessore ha postato una serie di selfie in bianco e nero e a colori, per chiarire con delle semplici immagini come il dispositivo va indossato correttamente per renderlo efficace, proteggendo non solo se stessi ma anche gli altri. Spesso infatti, ci ha spiegato l'assessore, si vedono persone che la indossano sotto il naso, o slacciata da un lato o addirittura la tengono al polso senza indossarla: tutti comportamenti che non aiutano a ridurre il rischio di contagi e quindi a contenere l'espansione del virus che in questo momento sta colpendo in modo molto duro in tutto il territorio pescarese.