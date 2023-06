Cremonese sui lavori in corso Vittorio: "Stiamo trovando una soluzione, saranno posticipati il più possibile"

Si lavora per trovare una soluzione che accontenti tutti per quanto riguarda i lavori di riqualificazione in corso Vittorio Emanuele II. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi interpellato in merito alle polemiche sollevate dai commercianti e dalle attività dell'arteria stradale, che chiedono un rinvio alla fine dell'estate, in particolare a fine agosto, per evitare che il cantiere possa paralizzare la strada durante il periodo dei saldi, comportando quindi un grave danno economico.

Cremonese ha spiegato:

"Gli incontri avuti in questi giorni con le associazioni dei commercianti sono stati costruttivi. Stiamo lavorando per arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti, e siamo sulla buona strada. Purtroppo quando si parla di lavori pubblichi, appalti e cantieri parliamo di scelte e di determine firmate dai dirigenti e tecnici comunali, che a volte possono non tenere conto delle esigenze di tutte le parti su cui ricadono le conseguenze dei lavori. Situazioni del genere possono verificarsi ed è importante quindi riuscire ad aprire un dialogo con l'azienda che si è aggiudicata l'appalto per capire quali sono i margini di manovra. La ditta si è detta disponibile e questo è un fatto positivo, a posticipare i lavori come richiesto dai commercianti. Cercheremo di arrivare più in là possibile anche se sarà impossibile arrivare fino alle porte dell'autunno: questi lavori infatti potrebbero andare a impattare sulla viabilità del centro con la riapertura delle scuole provocando ulteriori disagi. La ditta ci ha assicurato che saranno conclusi il prima possibile, anche in 30 giorni nonostante siano previste in teoria sei settimane, per non creare danni durante tutto il periodo estivo. Siamo al lavoro per trovare la quadra e sicuramente saranno posticipati, presto arriveremo a una soluzione condivisa". Intanto le associazioni di categoria hanno firmato un documento unitario per chiedere che vengano avviati dal 21 agosto e che non venga scelta come opzione quella di iniziarli fra poche settimane per poi sospenderli.