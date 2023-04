Cremonese sui fondi (oltre 600 mila euro) per gli eventi: "Sei mesi di grandi appuntamenti per valorizzare le potenzialità della città"

Oltre 600 mila euro a disposizione per gli eventi estivi e primaverili che il Comune di Pescara organizzerà nei prossimi mesi. Una cifra importante, che supera i 500 mila euro stanziati nei giorni scorsi con l'approvazione del bilancio comunale e che permetterà di arricchire e potenziare ulteriormente l'offerta in termini di intrattenimento della nostra città in vista dei mesi cruciali per il turismo. Abbiamo raggiunto l'assessore Alfredo Cremonese che ha spiegato come, complessivamente, la dotazione sarà di circa 625 mila euro considerando i 95 mila euro stanziati dal ministero per il "We love fest" che si terrà a luglio, ed altri 25 mila euro ottenuti dalla Regione:

"Pescara si prepara ad una stagione estiva importante dal punto di vista del cartellone degli eventi. Ma proprio grazie a questa importante somma a disposizione, intendiamo estendere il periodo in cu ci sarà la concentrazione maggiore di appuntamenti fino a circa 6 mesi: partiremo infatti a fine aprile con lo Student's Festival per poi chiudere con gli appuntamenti di fine settembre ed inizio ottobre. Questo perchè è cruciale puntare sull'offerta di intrattenimento per attirare turisti, e lo abbiamo visto già lo scorso anno con i numeri importanti raggiunti in termini di presenze dopo due anni difficili a causa della pandemia.

L'obiettivo è di arrivare ad avere praticamente tutto l'anno iniziative che possano portare persone in città: va superato il concetto della stagione estiva come unico momento importante di concentrazione del turismo, anche se ovviamente la città avendo il mare avrà sempre come fulcro i tre mesi estivi. Abbiamo riconfermato tutti i format e contenitori di eventi visti lo scorso anno: parliamo di del Cartoons on the bay, Funambolika, degli storici Pescara Jazz e Premi Flaiano, del "We love Fest" con l'importante finanziamento ministeriale, il Pop music fest fino ad arrivare, verso la fine della stazione estiva, al Festival Dannunziano."

Cremonese poi anticipa che saranno a breve presentati anche altri contenitori di eventi oltre a concerti con grandi artisti ed eventi culturali:

"Nelle prossime settimane presenteremo anche le novità una volta che la fase operativa burocratica si sarà conclusa ora che il bilancio è stato approvato. Non ci saranno solo grandi concerti di richiamo nazionale e internazionale, ma iniziative di ogni genere per soddisfare tutti i target di utenti che intendono trascorrere le proprie vacanze a Pescara".