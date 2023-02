Cremonese sui fondi e gli eventi per il Carnevale: "Stiamo lavorando per gli appuntamenti organizzati dal Comune"

L'amministrazione comunale è al lavoro per fare il punto sui fondi disponibili per gli eventi di Carnevale, ed a giorni presenterà le iniziative. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato mentre si trova per conto del Comune alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo.

Cremonese ha spiegato che al ritorno dalla Bit verrà fatto il punto sui fondi a disposizione. Nei giorni scorsi, si era parlato della possibilità che gli eventi organizzati dal Comune venissero cancelati a causa della mancanza di risorse economiche a causa dell'approvazione del bilancio che arriverà ad inizio marzo, dunque quando gli appuntamenti del Carnevale previsti fra il prossimo fine settimana e la giornata di martedì 21 febbraio saranno già passati.

"Dalle prime verifiche, che però dovranno essere confermate nei prossimi giorni in modo certo, ci sarebbe almeno una parte dei fondi su cui attingere per organizzare delle iniziative. A quel punto ci regoleremo di conseguenza ed illustreremo gli eventi che intendiamo organizzare per allietare le giornate di festa legate al Carnevale". Ricordiamo che per due anni, nel 2021 e nel 2022, non sono stati organizzati eventi importanti in piazza a causa delle restrizioni presenti per il Covid. Quest'anno, l'intenzione è invece quella di riprendere con degli appuntamenti come avvenuto già per le feste natalizie e il Capodanno.