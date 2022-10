Cremonese sulle feste natalizie: "Spending review del Comune ma ci saranno eventi e luminarie di qualità"

Sarà un Natale all'insegna del risparmio per il caro bollette, ma a Pescara non mancheranno eventi di qualità e le luminarie lungo le strade. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi interpellato per avere alcune anticipazioni sul calendario degli appuntamenti e sulla gestione delle prossime festività natalizie da parte del Comune. L'assessore ha spiegato che chiaramente non ci saranno a disposizione i budget e le risorse avute prima della pandemia a causa dell'aumento eccezionale del costo dell'energia, che impone anche all'ente comunale di dove fare dei tagli sulle spese. Gli eventi però, assicura Cremonese, ci saranno e non sarà un Natale all'insegna della completa austerità ma anzi, si proporranno iniziative per i bambini e per favorire i commercianti cittadini:

"Studi documentati dimostrano come investire sugli eventi è conveniente: ogni euro speso per un evento, infatti, fa rientrare circa 3,5 euro nell'economia del territorio. Noi da sempre ci siamo indirizzati verso questa politica che vuole rendere la città viva come lo è stato la scorsa estate con i numeri eccezionali che tutti abbiamo potuto vedere, e che proseguirà nonostante il momento particolarmente difficile per tutto. Gli eventi creano un movimento economico diretto per la città e indiretto, facendo conoscere Pescara nel nostro Paese e all'estero. Lo stesso Comune, avendo maggiori richieste di occupazione di suolo pubblico, va ad incassare più risorse grazie alle autorizzazioni concesse. La città non si può fermare e continueremo a garantire eventi di qualità e di durata".

Andando poi nello specifico, l'assessore ha anticipato di aver già proposto una delibera di indirizzo che prevede per il periodo natalizio la conferma dei concerti ed eventi del 31 dicembre e primo gennaio e del 6 gennaio:

"Non appena avremo dagli uffici competenti le cifre esatte a disposizione da parte del Comune, potremo iniziare ad allestire un cartellone eventi idoneo, anche grazie al contributo di sponsor che ora più che mai, devono dimostrare con i fatti di apprezzare le nostre iniziative. Ci saranno comunque molti micro eventi lungo le strade del commercio e in generale nei quartieri della città. Poi vorrei dedicare molto spazio ai bambini con eventi a loro dedicati dal 23 dicembre al 6 gennaio. Fondamentale sarà anche il puntuale contributo della Regione, che ringrazio di cuore per aver sempre dimostrato con il presidente Marsilio e con il presidente del consiglio regionale Sospiri la massima collaborazione"

Infine sulla questione delle luminarie, particolarmente delicata proprio per l'aumetno dei costi dell'energia elettrica, Cremonese ha spiegato:

"Anche in questo caso non appena avremo le cifre precise di quanto potrà essere speso agiremo di conseguenza. Ora è impossibile chiedere un contributo ai commercianti essendo già in forte difficoltà, e dunque vedremo di quanto potremo farci carico. Sicuramente rimarrà la qualità alta delle luminarie, con la nostra amministrazione che ricordo per prima nel 2019 ha anticipato l'accensione all'ultima settimana di novembre come richiesto proprio dai commercianti. Con gli attuali costi dell'energia, è ovvio che si dovrà tagliare ma sicuramente non in termini di qualità: ragioneremo su dove posizionarle e come farle. La maggioranza unita rifletterà su questo tema per poi prendere una decisione definitiva".