La replica di Cremonese a Ferrante sull'ascensore rotto nel palazzo ex Inps: "L'accesso ai disabili è garantito" [VIDEO]

L'assessore comunale Alfredo Cremonese replica a Claudio Ferrante, presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate", in merito all'ascensore guasto da diversi mesi nella palazzina comunale ex Inps in piazza Duca D'Aosta. Ferrante, che aveva denunciato come in 5 mesi non sia stato fatto nulla per risolvere la problematica, aveva chiamato in causa anche l'assessore Cremonese che in quella palazzina ha i suoi uffici.

Cremonese ha quindi girato un video che mostra il percorso da seguire dall'ingresso della palazzina in via Duca d'Aosta per raggiungere un ascensore funzionante:

"La mia non è assolutamente una critica a Ferrante, anzi siamo sempre a disposizione e aperti a ricevere segnalazioni riguardanti disservizi di qualsiasi genere. Sono andato subito a verificare e le segnalazioni sono utili ed ho mostrato come raggiungere l'ascensore dall'ingresso utilizzando una piccola rampa dedicata"