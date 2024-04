Nuova replica di Cremonese a Confesercenti sul mercatino di primavera: "Nessuna bocciatura a priori dell'iniziativa"

L'assessore comunale Alfredo Cremonese torna nuovamente sulla polemica sollevata da Confesercenti Pescara per l'annullamento dell'iniziativa "Mercato di primavera", con l'associazione che ha duramente attaccato Cremonese parlando di una bocciatura arrivata dopo una iniziale approvazione dell'evento. Cremonese, da noi raggiunto, ha ribadito che da parte della sua persona non vi è mai stata una bocciatura a prescindere del mercatino, come sempre avvenuto in quanto l'assessorato è sempre aperto, nel limite delle disponibilità, a sostenere e autorizzare manifestazioni in città:

"Sono allibito in merito alle ultime dichiarazioni della presidente Marina Dolci, in quanto la presidente dovrebbe sapere che, per organizzare un evento, occorre sempre attendere l'autorizzazione formale e scritta, ovvero l'atto o la delibera di giunta approvata. Torno a ripetere che senza l'atto ufficiale di autorizzazione Confesercenti non poteva organizzare quell'evento, considerando anche le ricadute negative in caso di un cambio improvviso come nel caso in questione.

Personalmente non ho mai avuto da parte della Dolci un contatto telefonico, via mail o messaggi io ho avuto un contatto dopo la fiera del cioccolato, che si è tenuta a marzo, da parte del direttore Gianni Taucci al quale avevo espresso il mio parere positivo, a livello verbale, per l'organizzazione dell'iniziativa che però, come sempre accade, doveva prima passare per gli uffici tecnici che valutano la possibilità o meno di concedere l'autorizzazione dopo aver analizzato le richieste pervenute e la disponibilità della location scelta. In questo caso, la delibera è arrivata in giunta ma al momento dell'approvazione sono emersi problemi legati alla durata del mercatino che non era compatibile con gli spazi a disposizione e i lavori.

Inoltre, ho avuto anche un altro contatto con Luigi Patriarca sempre della Confesercenti, che mi aveva chiesto se era possibile organizzare l'evento sulla riviera, e anche in questo caso ho dato il mio parere positivo ma al netto dell'analisi della richiesta da parte degli uffici comunali. Purtroppo se nell'iter delle procedure per autorizzare eventi o manifestazioni subentrano problematiche di natura tecnica per concedere il nulla osta ovviamente non si tratta di bocciature a prescindere delle iniziative stesse da parte della mia persona".