L'affondo di Creati (Italexit Pescara): "Viale Marconi sta morendo lentamente"

Italexit interviene nel vortice di polemiche sulla nuova con?gurazione di viale Marconi, definendola "un'arteria ormai impervia da percorrere e su cui pesa una distanza pressoché incolmabile tra intenzioni e scopi del progetto originario e una esecuzione che ha sortito una strada dif?cile da utilizzare anche per la scarsa qualità dei lavori effettuati". Marius Creati, coordinatore di Per l'Italia con Paragone per la città di Pescara, dice che si era "pienamente consapevoli che nulla sarebbe stato consolidato in meglio durante l’intera estate, ma anzi che il tutto sarebbe rimasto invariato fino alle porte dell’autunno. E ora dovremo affrontare il peggio delle due stagioni più impervie, per di più con l’incombenza della sicurezza stradale vacillante".

E aggiunge: "Quando penso a viale Marconi mi sovviene il lungo percorso della Via della seta, quella narrata nelle remote cronache di Marco Polo: una via tortuosa a tratti impraticabile, suddivisa in itinerari che richiedono una oscura iniziazione, ricca di insidie tra zone d’ombra, impervia per pericolose crepe o allagamenti nelle stagioni estreme. È la metafora perfetta appunto per viale Marconi», che è ormai «una corsa a ostacoli, stradali ma anche burocratici, fonte di ampio e gratuito disagio nella percorribilità di un lungo viale che dal primo crocevia In prossimità del ponte Risorgimento si protende a sud verso via Pepe, punto focale in cui l'epilogo è un paradossale caos".

Creati: "Percorrenza difficile e a rischio continuo di sanzioni"

Viale Marconi, per il coordinatore pescarese di Italexit, "rappresenta oggi un colossale equivoco: si vorrebbe, sembra di capire, trasmettere l'idea dei boulevard parigini o delle arterie di Manhattan in nome di un'evoluzione della nuova Pescara; in realtà, il concetto di quelle strade assunte a ideale si disperde in una percorrenza dif?cile e a continuo rischio di sanzioni ai sensi del Codice della strada. Qui non si tratta di rigettare le intenzioni all'insegna di progresso e miglioramento, bensì di segnalare gli effetti di fatto riscontrabili".

La situazione, secondo Creati, è grave: "Viale Marconi è sempre più isolata, la gente preferisce percorrere altre strade. Lo scempio dei risultati di fatto vani?ca ormai anche i presupposti concettuali del progetto originario, che potevano anche essere condivisibili. Viale Marconi sta morendo lentamente. Esortiamo a una profonda ri?essione e al ritorno del buonsenso per risolvere in?ne le problematiche di una via fondamentale per il traf?co di Porta Nuova, che giudichiamo di dignità pari alle altre vie centrali della nostra città", conclude.