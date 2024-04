Creati (Italexit) sulla mobilità passiva nell'ospedale Santo Spirito: "Troppo spazio alla sanità privata"

La sanità pubblica deve rimanere al centro dell'attenzione della politica e deve garantire le prestazioni ai cittadini. A dirlo Marius Creati, coordinatore cittaidno di Italexit che interviene in merito al fenomeno della mobilità passiva, ovvero della decisione dei pazienti di curarsi in regione diverse rispetto a quella di appartenenza a causa delle liste d'attesa ingestibili:

"Nell’essere consapevoli dell’importanza dell’imprenditoria sanitaria privata, di conseguenza entusiasti della professionalità conseguita sul territorio pescarese per cui non contrari alla sanità privata, il proferire erogazioni esagerate di fondi pubblici regionali, famosi 20 milioni di euro, sul sistema sanitario privato sfruttando la falsariga del rimedio per l’abbattimento della mobilità passiva sul territorio diventa una farsa colossale inaccettabile per la salvaguardia del sistema sanitario territoriale poiché la decurtazione di fondi regionali riduce drasticamente l’accesso alle attività di prevenzione tra visite ed esaminazioni e alle cure effettive dei pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, provocando disagi anche nella città di Pescara.



L’obiettivo di avvalersi dell’imprenditoria privata per abbattere la mobilità passiva è una scusa per conferire maggiore stabilità finanziaria alla sanità privata, la quale piuttosto che sostenersi perlopiù da fondi privati trae profitto dalla preferenza delle erogazioni pubbliche, riscontrando un maggiore predominio sulla prevenzione pubblica ormai ridotta ai minimi termini che ne determina il crollo continuativo e nuoce alla salute del singolo cittadino pescarese spesso e malvolentieri impossibilitato alle cure private dai costi proibitivi imposti che per giunta creano un divario irrefrenabile tra chi potrà continuare a curarsi e chi sarà escluso per insufficienza economica."

Creati prosegue:



"Stabilire l’origine della provenienza del fenomeno della mobilità passiva, ovvero la fuga dei pazienti che scelgono di curarsi in altre regioni piuttosto che nelle strutture ospedaliere territoriali, riscontrato anche sul presidio ospedaliero santo spirito di Pescara, è prioritario prima di gridare al lupo al lupo e diffondere la propaganda del danno emergenziale. La transumanza ospedaliera rileva un esubero economico in negativo di oltre 100 milioni di euro annuali a discapito delle Asl, una diretta conseguenza dei mancati supporti finanziari pubblici regionali procrastinati in difetto sugli enti locali, quindi in percentuali minori nel corso degli anni che hanno provocato una retrocessione strutturale dell’accostamento alla prevenzione e dell’avanzamento alle cure, sprovvisti dei requisiti finanziari necessari per consentire un regolare se non esemplare processo assistenziale e provocante di conseguenza l'esodo verso le strutture esterne.



Trarre beneficio dalla mobilità passiva come campagna promozionale per giustificare l’erogazione non paritetica dei fondi regionali sul privato che svincola dalla par condicio sanitaria procreando l’antagonismo tra pubblico e privato a discapito del benessere cittadino, contravviene al sano principio democratico della costituzione italiana, sfruttando inoltre il presupposto delle prestazioni di alta complessità e l’accordo sottoscritto per ovvie ragioni tra le Asl e le cliniche private, la cui natura sperimentale 2023-2024 finalizzata alla valorizzazione dell’alta specialità ospedaliera per il recupero della mobilità territoriale è l’ennesimo tentativo di decurtare le spese private e di disastrare la credibilità professionale della sanità pubblica agevolata da un effettivo conflitto d’interesse interno al consiglio di amministrazione regionale che vanta la cifra di 20 milioni di euro e che richiama all’art. 97 della Costituzione nel rispetto della regola dell’equidistanza. A pagarne le conseguenze come sempre saranno i cittadini indigenti o meno abbienti. I pescaresi a questo gioco di interessi non ci stanno."