Creati (Italexit) sugli eventi di Capodanno: "Spreco di denaro, quei fondi potevano essere utilizzati per altre necessità"

Il coordinatore della provincia di Pescara di Italexit Marius Creati critica e commenta la scelta dell'amministrazione comunale di investire oltre 300 mila euro per i due eventi in programma a Capodanno, ovvero lo spettacolo di Umberto Smaila il 31 dicembre e il concerto dei Pooh il primo gennaio:

"Nel presentare le festività natalizie si comprende l’entusiasmo dell’amministrazione comunale di Pescara e l’imminente esibizione canora dei Pooh ne raccogliere l’essenza, ma asportare 280mila euro al benestare cittadino per un concerto di Capodanno risulta uno spreco di fondi - senza considerare 39mila euro già spesi per lo spettacolo Smaila - di cui la città avrebbe tralasciato in funzione di altre erogazioni di maggiore necessità, più importanti di uno spettacolo ludico per il nuovo anno venturo. Non per essere polemici, ma quando si tratta di spendere denaro pubblico in presenza di debiti e mancanze strutturali bisogna mostrarsi necessariamente realistici.



Iniziare il nuovo anno con un ammanco in chiusura del precedente non è una conquista per la città piuttosto una perdita, quando in realtà il popolo pescarese superata l’euforia del momento guardando alla realtà dei fatti inizia a recriminare. Per qualcuno la spesa è irrisoria, per la moltitudine è una cifra immane. L’iter finanziario si evolve annualmente in negativo, sembra che la città non navighi nell'oro piuttosto nella melma considerando i vari malcontento: sulle mense scolastiche, sulla questione sanitaria, sulla sicurezza stradale, sulla scarsa viabilità delle strade, sui centri sociali, sulle case popolari zona nord, sulla distribuzione idrica fognaria, senza menzionare le problematiche di cui la città si fa carico infausto da molti anni senza risultati che purtroppo la rendono sempre meno sicura e più suscettibile agli inconvenienti di natura catastrofica. Non si risolvono erogando fondi PNRR all’infinito che sono debiti che la città contrae nella consapevolezza inconsapevole di doverli restituire senza conoscerne le conseguenze."

Creati poi evidenzia come paradossalmente ci siano però poche decorazioni e luminarie natalizie sul territorio comunale:

"Il grande ménage à trois natalizio pescarese si dimostra carente nella sostanza del Natale osservando la scarsa festosità delle luminarie e degli ornamenti presenti in città limitati ad alcune zone del centro, osservando la povertà d’animo del mercatino di Natale e lo scarso sentore di spirito natalizio che si averte nell’aria. C'è chi si domanda come mai si spende poco per un richiamo alla tradizione natalizia e molto per la spettacolarizzazione del momento. C'è chi si domanda quale sia il compenso dei Pooh e l'effettiva spesa per l'organizzazione dell'evento. Sta di fatto che le festività natalizie pescaresi sono sempre più povere di contenuti e più ricche di convenevoli transitori.



I grandi eventi sono programmati con un anno di anticipo per essere à la page ed esultare progressivamente all’investimento turistico. Un investimento importante prevede un programma dettagliato che possa godere di un risultato di ritorno effettivo. Purtroppo non è riscontrabile nella realtà. Il grande evento Pooh nonostante possa mostrarsi motivo di orgoglio per la città, rischia di essere un grande specchio per le allodole, che al di là del grido momentaneo non sia di supporto per un richiamo turistico veritiero subitaneo e successivo. Solitamente i grandi concerti isolati non sostengono grandi manovre turistiche, piuttosto sono sinonimo di spese considerevoli e grandi raduni che mostrano poca attenzione all’iniziativa commerciale d’uopo, tranne quella spicciola. Incrociando le dita, ci auguriamo che abbia un esito positivo"