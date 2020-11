Summit di Marsilio e Verì sul Covid con i direttori generali delle Asl abruzzesi. Il governatore e l'assessore alla salute hanno incontrato oggi pomeriggio a Pescara Roberto Testa, Thomas Schael, Maurizio Di Giosia e Vincenzo Ciamponi.

Presente anche il direttore del dipartimento regionale salute, Claudio D'Amario. Marsilio ha chiesto ai manager di fare il possibile per aumentare i posti letto di terapia intensiva e prestare molta attenzione alla gestione e alla trasmissione dei dati sul contagio al Ministero.

Quest'ultima raccomandazione è stata formulata perché potrebbe portare come conseguenza l'inasprimento della condizione della Regione che, secondo il Dpcm entrato in funzione stasera, è stata inserita in zona gialla.