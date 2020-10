Covid nelle scuole, Rapposelli: "Oltre a quello della Rossetti non ci sono altri focolai"

Covid nelle scuole, l'annuncio di Rapposelli è rassicurante: "Oltre a quello della Rossetti non ci sono altri focolai". Ecco cosa ha detto il presidente della commissione pubblica istruzione, esponente di Fratelli d’Italia, dopo la seduta di commissione convocata per fare il punto sulla situazione negli istituti di Pescara di competenza comunale, cioè scuole d’infanzia di primo e secondo grado e scuole secondarie di primo grado:

“Attualmente il fenomeno è assolutamente monitorato, l’intera popolazione scolastica della ‘Rossetti’ di 600 unità tra studenti, insegnanti e personale Ata, sono in isolamento domiciliare in attesa di effettuare tamponi. Fortunatamente salvo quattro casi sporadici inerenti la scuola ‘Bosco’, la ‘Virgilio’ e la ‘Flaiano’, il nostro sistema scolastico sta complessivamente reggendo, a testimoniare anche il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e di protezione istituiti”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella primaria e secondaria Rossetti 9 bambini e un docente sono risultati positivi, e così la scuola è stata chiusa dalla Asl per 15 giorni. Nella commissione odierna c'è stata l’audizione dell’assessore delegato Gianni Santilli, che è anche vicesindaco. Rapposelli fa sapere che anche le mense scolastiche stanno lavorando a pieno regime, in assoluta sicurezza, tranne che al Comprensivo X, appunto nella scuola ‘Bosco’, ma solo per un eccesso di cautela e di misure prudenziali concordate con il Comune.