Covid, a Pescara scuole chiuse fino al 28 febbraio

Lo ha fatto sapere il vicesindaco Santilli aggiungendo che le giornate di screening già in calendario saranno effettuate

A Pescara le scuole comunali resteranno chiuse fino al 28 febbraio prossimo. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Santilli al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio assieme alla Asl. La decisione della chiusura arriva su suggerimento dell'azienda sanitaria stessa alla luce della situazione epidemiologica della città. Ovviamente l'attività didattica proseguirà in dad.

Restano però confermate le giornate di screening di massa già stabilite: il 17 febbraio sarà la volta dei tamponi rapidi per gli alunni delle scuole medie dei comprensivi 3,5 e 6 che non avevano partecipato alle prime due giornate di test di massa. Il 20 e 21 febbraio invece toccherà a tutte le classi delle scuole primarie della città come già anticipato nei giorni scorsi.

Le scuole, dunque, rimarranno di fatto chiuse almeno fino allo scadere della zona rossa istituita dal presidene della Regione Marsilio per le province di Pescara e Chieti.