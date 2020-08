Covid e migranti, la rabbia dell'assessore Verì: "Regioni lasciate sole dal Governo"

Covid e migranti, esplode la rabbia dell'assessore Verì: "Regioni lasciate sole dal Governo". Commentando le decine di nuovi casi di Covid 19 rilevati in Abruzzo negli ultimi giorni, l'esponente regionale puntualizza che “la pressoché totalità di nuovi positivi registrati nell’ultima settimana è riferita a migranti trasferiti nei centri di accoglienza o a stranieri rientrati da aree a rischio. La situazione sta diventando molto preoccupante”.

"Ribadisco che si tratta di focolai sotto controllo e completamente isolati rispetto a contatti verso l'esterno, ma quello che sta emergendo è un ulteriore problema: i migranti trasferiti dagli hotspot siciliani, sottoposti alla partenza solo a test sierologico e non a tampone, finiscono di fatto in carico alle nostre Asl proprio perché positivi, con tutto ciò che ne consegue: rischi per il personale e aggravio di costi che devono essere sostenuti dalle nostre aziende".

La Verì torna a chiedere al Governo di modificare il sistema con cui vengono gestiti gli sbarchi nel nostro Paese: "Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre – continua – ma sembra si tratti di disposizioni che riguardano solo i cittadini italiani. Come si fa a trasferire in giro per le Regioni persone di cui è sconosciuta la storia sanitaria e che rappresentano un serio pericolo per la salute nazionale?". Dunque è "necessaria maggiore prudenza ed è indispensabile che al momento dello sbarco vengano tutti sottoposti a tampone e non solo a test sierologico, come ho già chiesto qualche giorno fa".