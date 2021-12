Covid-19, Marsilio: "Per fronteggiare la pandemia servono munizioni, Governo copra deficit sanitario delle Regioni" [VIDEO]

«Il Governo copra il deficit sanitario delle Regioni, la pandemia da Covid-19 si fronteggia con le munizioni».

A dirlo, come riferisce l'agenzia Dire, è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese in un intervento a SkyTg24.

Marsilio ha commentato la manovra cui sta lavorando il Governo e nella quale chiede si consideri il tema dell'ingente spesa sanitaria sostenuta da tutte le Regione per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

«È mortificante che in tempi di pandemia dobbiamo fronteggiare una spesa aggiuntiva per il Covid sulla sanità certificata dalle Regioni in oltre 8 miliardi e ne abbiamo a disposizione neanche la metà», afferma Marsilio, «è davvero un problema grave perché per fronteggiare la pandemia bisogna avere anche le munizioni. Dopo due anni di pandemia ci sono le stesse regole e risorse sulla sanità prima del Covid. Non credo si possa pensare di affrontare la sanità pubblica con le stesse risorse di quanto la pandemia non c'era. Chiedo da parte del Governo e dal parlamento uno sforzo per coprire questo deficit e permettere alla sanità pubblica di poter funzionare e non andare in deficit per aver avuto la "colpa" e la responsabilità di curare cittadini».