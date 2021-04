Covid, Marsilio lancia l'allarme: "Sono a rischio i bilanci delle Regioni"

In un'intervista all'Adnkronos il governatore dell'Abruzzo sottolinea che dal governo non sono arrivate risposte sulla rendicontazione delle spese

Marsilio lancia l'allarme sottolineando che "sono a rischio i bilanci delle Regioni". In un'intervista all'Adnkronos il governatore dell'Abruzzo afferma che, oltre alle richieste note di questi giorni, "al governo avevamo chiesto degli emendamenti sul tema sanitario che servivano a semplificare e velocizzare la campagna dei vaccini e per la rendicontazione delle spese sostenute durante l'emergenza Covid, che per varie ragioni non sono rendicontabili e che stanno esponendo le Regioni a pesanti deficit di bilancio per le spese sostenute dalle aziende sanitarie. Anche su questo non abbiamo avuto risposta".

Sul tema scuola, invece, Marsilio annuncia che "oggi faremo una riunione per capire se riusciamo a raggiungere la frequenza del 70%", aggiungendo che "dovremmo farcela con qualche difficoltà".