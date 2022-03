Covid, Marsilio sul ritorno dell'Abruzzo in zona bianca: "Da oggi tiriamo un sospiro di sollievo"

Il presidente della Regione Marco Marsilio, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, commenta il ritorno in zona bianca dell'Abruzzo a partire da oggi 7 marzo. Venerdsì scorso, infatti, il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che dispone il ritorno della nostra regione nella fascia di restrizioni più bassa, a seguito del calo sensibile delle persone ricoverate per Covid negli ospedali e dei pazienti in terapia intensiva. Marsilio ha scritto:

"Da oggi la nostra regione torna in zona bianca. Tiriamo un sospiro di sollievo con questa buona notizia, che fa sperare di poter tornare presto alla normalità sconfiggendo definitivamente questo virus. Non dimentichiamoci però di continuare ad osservare le regole così come fatto finora. Forza, Abruzzo!"

Ricordiamo che il sistema dei colori attualmente in vigore dovrebbe essere superato con il decadere dello stato di emergenza che, stando almeno alle ultime dichiarazioni del Governo, dovrebbe avvenire a partire dal 31 marzo, anche se l'esecutivo per qualche mese continuerà invece a mantenere il green pass soprattutto per l'accesso ad eventi e luoghi al chiuso.