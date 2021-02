Lega e Fratelli d'Italia: "Chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado"

In una nota congiunta, il consigliere regionale della Lega Luca De Renzis e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, chiedono la sospensione delle lezioni in presenza perché “l’emergenza sanitaria in peggioramento impone una scelta immediata”

“Le rinunce e i sacrifici delle precedenti settimane hanno fatto tornare l'Abruzzo in fascia gialla ma ora occorre intervenire tempestivamente per non rischiare di trovarci ad affrontare, a breve, un punto di non ritorno. È evidente che la prudenza assunta con i comportamenti personali non è bastata e va prestata massima attenzione ai singoli dati che, purtroppo, parlano chiaro”.

Di conseguenza "occorre pensare ad interventi mirati, localmente e nel tempo, che stronchino sul nascere un ulteriore aumento delle infezioni". E concludono: "Crediamo, in qualità di amministratori, di cittadini e di genitori, che un ulteriore sforzo, limitato nel tempo, sia quanto mai urgente per bloccare alla radice ogni eventuale peggioramento della situazione".