Raccolti migliori e tutela della salute: 40 agenti e ispettori fitosanitari della Regione al corso per il corretto uso dei prodotti

Saper usare i prodotti fitosanitari è fondamentale per migliorare la qualità dei raccolti e salvaguardare la biodiversità ed è proprio con questo scopo che l'assessorato regionale all'Agricoltura ha organizzato un corso di formazione cui hanno aderito oltre 40 ispettori e agenti fitosanitari.

Un ciclo di lezioni di 140 ore che si svolgerà in 30 giorni dedicato ai dipendenti della Regione e di altre 12 Regioni italiane per ampliare le competenze del personale addetto al controllo proprio dei prodotti per l'impiego fitosanitario.

“Negli ultimi anni – spiega il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente - le norme che disciplinano l’uso dei fitofarmaci per proteggere le coltivazioni sono diventate più stringenti. Le criticità legate al loro utilizzo impongono una conoscenza più accurata della materia e obbligano ad una maggiore attenzione all’ambiente e alla salute umana. Per questo motivo – conclude – l’assessorato ha voluto formare agenti e ispettori sulle complesse tematiche fitosanitarie per migliorare la qualità dei raccolti e nel contempo salvaguardare l’ambiente, la biodiversità e la salute dei lavoratori del comparto agricolo”.

Il corso che è già iniziato, ha lo scopo di diffondere buone pratiche sull’utilizzo dei fitofarmaci con l’obiettivo di migliorare la gestione, la prevenzione, il monitoraggio e la valutazione dei parassiti nelle colture. A tenere le lezioni sono funzionari ministeriali esperti in materia fitosanitaria e, per la parte specialistica, da docenti universitari e ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell’economia agraria (Crea) che operano per trasmettere le adeguate conoscenze in materia di insetti, acari, nematodi, funghi, batteri, virus e fitoplasmi di interesse fitosanitario e da quarantena.