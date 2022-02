Corsi di pallamano gratuiti per ragazzi grazie al progetto "Educa-gioca-vivi"

L'Asd Handball Club di Pescara ha organizzato una serie di corsi di pallamano gratuiti per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 15 anni. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio che ha patrocinato i corsi, che rientrano nel progetto " Educa-Gioca-Vivi "che ha lo scopo di diffondere, attraverso questa disciplina sportiva, i concetti di Inclusione, socialità, educazione, rispetto, sportività e autocontrollo. I corsi si terranno in due palestre della città: quella di Colle Pineta ed ex pallone "Cip&Ciop" a Santa Filomena.

L'assessore ha parlato di un progetto con il quale condivide gli obiettivi socio educativi, ovvero di educare non solo allo Sport ma anche a come comportarsi nella pratica sportiva.

"A volte accade che chi assiste ad una gara non si comporti poi in modo, diciamo, educato. Ecco la necessità di stewart negli stadi e nei campi da gioco e alla necessità di presenza di forze di Polizia per poter, spesso, separare le tifoserie. Assistiamo spesso a offese rivolte agli “avversari” dell’altra squadra. Se incominciamo a educare chi pratica lo Sport a essere rispettoso dell’avversario e a tenere comportamenti idonei possiamo sperare che, in un vicino futuro, si stemperino determinate situazioni che vediamo purtroppo spesso accadere oggi”.

Il vicepresidente dell'Hc Pescara e responsabile del progetto "Educa-Gioca-Vivi " ha aggiunto:

“Il progetto Educa-Gioca-Vivi nasce dall'osservazione dei comportamenti del pubblico e degli atleti negli altri sport di squadra, in confronto a quanto avviene nella pallamano, ove lealtà, correttezza e rispetto sono concetti insiti nel regolamento di gioco. Riteniamo sia possibile educare i ragazzi ad un comportamento civile, non solo in ambito sportivo ma anche nella vita di tutti i giorni, applicando le regole della pallamano. Il progetto è iniziato in quattro scuole medie, tra Pescara e Montesilvano ed attualmente, nonostante il covid, vede coinvolti circa 500 alunni”.

Per le iscrizioni si può contattare il numero whatsapp 3467922942 o tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/hcpescara/