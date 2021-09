Al via i corsi gratuiti di karate per bambini e ragazzi finanziati dal Bando per le Periferie

Al via corsi di karate per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni finanziati grazie al Bando delle Periferie della presidenza del consiglio dei ministri. L'iniziativa, a cadenza annuale, avrà una durata di ben 10 anni fa sapere il Comune di Pescara .

I corsi annuali sono rivolti a 100 ragazzi di fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti nella città di Pescara e preferibilmente provenienti da zone ad alto rischio vulnerabilità sociale (Villa del Fuoco, San Donato, Fontanelle, Borgo marino Sud , Zanni) e sono completamente gratuiti. Le iscrizioni verranno raccolte direttamente nella palestra che si trova in Via Lago di Campotosto 30-

Ogni anno verranno realizzati 4 moduli di 3 mesi, con 24 incontri per modulo, per lo studio teorico del karate Do, riferimenti storici e culturali sulla disciplina e approfonditi ovviamente con lo studio della pratica sportiva. I corsi saranno tenuti da istruttori qualificati diplomati Coni Csen per insegnare ai ragazzi non solo la pratica sportiva ma anche e soprattutto a disciplina dell’autocontrollo e la lealtà verso i compagni e gli avversari. A conclusione dell’anno sportivo, sarà organizzata una manifestazione finale con competizione, esibizioni, premiazioni e diplomi.