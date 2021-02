Coronavirus, alcuni comuni del Pescarese e del Chietino potrebbero uscire dalla zona rossa [VIDEO]

L'Abruzzo resterà "bicolore", ovvero con la zona arancione regionale valida per le province di Teramo e L'Aquila, ma con una proroga delle zone rosse nel Pescarese e Chietino, anche se alcuni comuni a basso contagio potrebbero uscire dalla zona di massima restrizione.

Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marsilio intervenendo sulla situazione dei contagi in Abruzzo e sulle ordinanze e restrizioni che entreranno in vigore nelle prossime ore. Il governatore ha ricordato che ieri è stata firmata l'ordinanza per l'uscita di alcuni comuni della provincia dell'Aquila dalla zona rossa in quanto la situazione sanitaria è sotto controllo, ed ha aggiunto che si sta valutando di restringere l'estensione delle zone rosse in provincia di Pescara e Chieti, escludendo quei comuni dove i territori non sono in sofferenza sul fronte dei contagi, anche se non ha specificato quali potranno essere. Sicuramente l'area metropolitana pescarese compresi i due capologhi rimarranno in zona rossa.