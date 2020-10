Coronavirus, Marsilio sulle possibili chiusure in Abruzzo: "Non lo escludo ma si lavora giorno per giorno"

Continuano a salire i dati relativi ai nuovi contagi in Abruzzo. E il presidente della Regione Marsilio, sentito dall'Ansa, interviene in merito alla possibilità di nuove chiusure e restrizioni riguardanti la nostra Regione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Il governatore non ha escluso provvedimenti, dichiarando:

Non escludo nulla, ma dipende da quello che può accadere nel prossimo futuro. Ad oggi ci sono previsioni che non possono essere fatte neanche con la palla di vetro. Ora si lavora a seconda delle cose giorno per giorno, per il resto si vedrà, sono ipotesi abbastanza scontate e prevedibili