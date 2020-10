Coronavirus, Marsilio sull'ipotesi chiusure: "Se lockdown parziali sono utili che si facciano"

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, non esclude la possibilità di restrizioni nel caso in cui dovesse peggiorare la situazione del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Il governatore ha rilasciato dichiarazioni in questo senso all'Adnkronos commentando l'ipotesi di nuovi lockdown da più parti ventilata, come in parte già attuato in Campania da De Luca che ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sono una persona pragmatica e la questione se si debbano o no ipotizzare lockdown parziali non me la pongo: dove e quando c'è la necessità, il lockdown si fa perché si deve fare; se si deve chiudere per proteggere la salute della comunità, si chiude e si protegge» dice Marsilio, «ovviamente, una tale misura va presa soltanto quando è davvero necessario prenderla. Quando c'è stata la necessità, anche qui in Abruzzo abbiamo fatto "zone rosse" o adottato misure più restrittive nel caso di focolai difficili da controllare. Se ci sono regioni, paesi, città o anche solo singoli quartieri dove intervenire, bisogna intervenire, sempre che a spingere fortemente verso quella soluzione siano anche le autorità sanitarie».