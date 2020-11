VIDEO | Covid, Masci: "Non si deve superare il limite del non ritorno"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha registrato un nuovo videomessaggio rivolgendosi alla cittadinanza dopo l'inclusione dell'Abruzzo tra le zone arancioni: "Non si deve superare il limite del non ritorno", dice Masci. "La stretta sui comportamenti è purtroppo conseguenza dell'ascesa dei contagi da Covid-19, un virus che ha sconvolto la nostra esistenza e che potremo debellare soltanto con la vaccinazione".

Il sindaco precisa che "siamo impegnati a evitare un nuovo lockdown", aggiungendo che "il tessuto produttivo e sociale pescarese va messo in sicurezza. Spegniamo una luce adesso per non far accendere la luce della zona rossa". Infine Masci afferma: "Il Covid è di nuovo aggressivo, non possiamo trascurare nulla per evitare l'espandersi dei contagi, ma dobbiamo aiutare chi è in difficoltà a causa di questa pandemia mondiale".