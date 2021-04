Covid-19, il sindaco Masci sull'andamento dei contagi: "Notevolmente diminuiti nell'ultima settimana"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, fa il punto della situazione riguardo all'andamento dei contagi da Covid-19 in città alla vigilia della Pasqua.

La situazione sul fronte della pandemia da Coronavirus sta migliorando rispetto a qualche settimana fa quando la variante inglese del virus la faceva da padrone.

«Nell'ultima settimana», scrive Masci, «sono notevolmente diminuiti i contagi. Rispetto ai primi giorni di febbraio, quando la variante inglese aveva colpito la nostra città in maniera violenta, c'è una differenza dalla notte al giorno».

Il primo cittadino fa sapere di aver parlato ieri, venerdì 2 aprile, Giustino Parruti: «L'ho sentito molto più sereno, l'ospedale non è più sotto pressione come nei mesi scorsi, è tutto sotto controllo. Quando la variante inglese ha aggredito prepotentemente Pescara era del tutto sconosciuta, si sapeva soltanto che era molto più contagiosa del ceppo originario e da noi si stava espandendo a macchia d'olio, con una velocità impressionante, anche fra i più giovani. Allora, senza aspettare un secondo, abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole, dall'infanzia in su. La scelta è stata sofferta, difficile, anche contestata con veemenza da diversi cittadini, ma alla luce dei dati odierni si è rivelata quella giusta, l'unica risolutiva per abbattere i contagi. In questa pandemia la bontà delle decisioni la puoi misurare solo a posteriori, con la curva dei contagi, e Pescara oggi è la città in Abruzzo che ne ha meno. Adesso l'obiettivo è vaccinare più persone possibili in tempi brevi, e per questo abbiamo lanciato la sfida del Palafiere, con 16 postazioni in grado di vaccinare fino a duemila persone al giorno. Siamo in prima linea per tutelare la salute dei nostri concittadini contro questo maledetto virus, non abbasseremo la guardia fino a quando non l'avremo sconfitto».