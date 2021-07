Coronavirus, l'assessore Verì: "Cerchiamo chi non è vaccinato" [VIDEO]

L'assessorato regionale alla Sanità ha già fatto richiesta ai sindaci, tramite i medici di medicina generale, di fare «una ricognizione precisa per valutare il numero dei non vaccinati» perché anche loro, soprattutto i giovanissimi, ottengano la copertura.

A farlo sapere, come riferisce l'agenzia Dire, è l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, rispondendo sul se vi sia una percezione del calo di attenzione da parte della popolazione verso la campagna vaccinale.

«C'è un'alternanza. Il livello di attenzione non è costante», sostiene la Verì, «ma devo dire che negli ultimi periodi vediamo di nuovo attenzione verso il vaccino che è un punto fondamentale per l'immunità. Abbiamo messo in campo campagne di prevenzione e stiamo tamponando tutti coloro che vengono da altre nazioni».

Sulle dosi ha aggiunto: «Ci sono, abbiamo fatto un'ulteriore richiesta al generale Figliuolo per cui fino a luglio non abbiamo problemi e penso che per fine agosto rispetteremo il target che ci siamo dati». L'obiettivo, in sostanza, non cambia: raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge.