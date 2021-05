Coronavirus: in Abruzzo rt stabile, Marsilio: "Prosegue il calo dei ricoveri, superati gli obiettivi per le vaccinazioni"

Il presidente della Regione interviene dopo la riunione dell'unità di crisi regionale per la gestione della pandemia. Escono dalla zona rossa Barisciano e di San Pio delle Camere, entra Celano

L'Abruzzo resta in zona gialla, con indice rt che salirà di pochi centesimi di unità ma con ricoveri e terapie intensive in ulteriore miglioramento. Lo ha detto il presidente della Regione Marsilio, dopo la riunione dell'unità di crisi regionale che si è svolta a Pescara per analizzare le misure da adottare e verificare l'andamento epidemiologico settimanale.

In attesa di conoscere l'indice rt, la situazione pandemica è sotto controllo con isolamento dei focolai evidenziati.

Una settimana dove la pressione ospedaliera è scesa ulteriormente segnando un miglioramento di carattere generale. Escono quindi dalla zona rossa con effetto immediato, a partire dalla mezzanotte di oggi, i comuni di Barisciano e di San Pio delle Camere. Sempre in provincia dell'Aquila a partire da sabato per una settimana sarà in zona rossa il comune di Celano a causa dell'aumento dei contagi

Marsilio poi è intervenuto sulla visita di domani 7 maggio del commissario straordinario Figluolo, evidenziando come l'Abruzzo abbia non solo raggiunto ma anche migliorato gli obiettivi posti in termine di somministazioni dei vaccini.