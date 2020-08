Abruzzo seconda regione con la più alta contagiosità, Marcozzi attacca la maggioranza

Dopo la notizia che l'Abruzzo è la seconda regione con la più alta contagiosità, Sara Marcozzi attacca la maggioranza di centrodestra. La capogruppo del Movimento 5 Stelle se la prende con la Giunta Marsilio, che preferisce "continuare a stanziare risorse pubbliche per il Napoli Calcio, dopo aver già predisposto oltre 7 milioni di euro di finanziamenti":

"Mai come in questo periodo la parola d'ordine per qualsiasi attività sarebbe dovuta essere prudenza. Invece la maggioranza, che già si era dimostrata inadeguata alla gestione della prima emergenza, si 'impegna' a dar seguito alla richiesta di massima precauzione avanzata da tutte le autorità sanitarie nazionali consentendo, di fatto, la possibilità di nuovi assembramenti, con gli inevitabili rischi di aumento dei contagi".

Per Marcozzi tale scelta, oltre alle implicazioni sul piano sanitario, avrà ripercussioni anche su tutta la promozione turistica perché "il governo regionale, invece di strutturare un piano a favore dell'intero Abruzzo che andasse a valorizzare tutta la regione, ha scelto di promuovere un'area ben delimitata, predisponendo oltre 7 milioni di euro per un evento che, nonostante il ripetersi per i prossimi 6 anni, rimarrà sempre limitato nel tempo e nello spazio".