Le reazioni e il cordoglio delle istituzioni locali e della politica alla morte del sindaco di Bussi Lagatta

Cordoglio e vicinanza da parte del mondo politico e amministrativo abruzzese per la morte del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta, deceduto la notte scorsa a seguito di una lunga malattia. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha dichiarato:

"Ho appreso la triste notizia della morte del sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta. Con lui in questi anni abbiamo combattuto fianco a fianco per bonificare il territorio comunale dalla discarica dei veleni. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo alla sua famiglia le più sentite condoglianze". Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis:

"Con immenso dolore mi stringo alla comunità bussese, per la scomparsa del sindaco Salvatore Lagatta, una persona perbene, che ha lottato tanto per il suo territorio. Dal 2009 si è distinto in tutta la provincia di Pescara, per le battaglie condotte contro la discarica sul territorio di Bussi, per la tutela della salute dei residenti e per la salvaguardia dell’ambiente. I cittadini lo hanno confermato alla guida della sua città per ben tre volte, riconoscendogli l’impegno che ha portato avanti per il bene della collettività. A nome dell’intera Provincia di Pescara giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze e alla città di Bussi sul Tirino tutta la mia vicinanza."

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia Guerino Testa, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris:

"È una notizia che rattrista molto la scomparsa del sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore La Gatta. Un sindaco che ha saputo distinguersi nella costante azione di contrasto alla grave vicenda del sito inquinato, a tutela del territorio e della sua comunità. Giunga il nostro cordoglio e le più vive condoglianze alla sua famiglia".