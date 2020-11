Si è riunito il coordinamento per le emergenze, Seccia: "Interventi preventivi e pronta operatività in caso di maltempo"

Riunione tecnica questa mattina per il coordinamento comunale per le emergenze, che prevede incontri a cadenza regolare e la realizzazione di una rete operative ed efficiente in caso di eventi meteo importanti come forti temporali o situazioni di pubblica emergenza.

Particolare attenzione ai rischi determinati da forti precipitazioni che dovrebbero verificarsi nei prossimi giorni, a partire da sabato e per l'inizio della prossima settimana. Per questo, fa sapere l'assessore Seccia che coordina il tavolo tecnico, si amplieranno le aree d'intervento del Coc e verranno fin da subito eseguiti interventi preventivi per limitare disagi e danni in caso di maltempo particolarmente intenso, ovvero:

pulizie di caditoie e tombini

apposizione di transenne e avvisi nelle aree più sensibili

protocollo per il pre-allerta delle associazioni di volontariato

predisposizione delle attrezzature disponibili (pompe e idrovore)

organizzazione del personale.

Presenti all'incontro il comandante della polizia municipale Palestini, il responsabile di funzione della protezione civile D'Alessandro, i dirigenti e responsabili comunali di funzioni e i rappresentanti di Ambiente Spa. Seccia ha sottolineato che per migliorare la comunicazione tempestiva con i cittadini si ricorrerà anche alle tecnologie digitali, e per questo invita tutti a scaricare l'app "Municipium" che offre già una vasta gamma di servizi ed informazioni.