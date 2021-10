La controreplica dei consiglieri del M5s all'assessore Di Nisio sul canile: "Dal centrodestra solo fumo negli occhi"

Arriva la controreplica della consigliera comunale e capogruppo del M5s in Comune Erika Alessandrini, alle dichiarazioni dell'assessore Nicoletta Di Nisio in merito alla realizzazione del nuovo canile comunale. La Alessandrini, che ieri con i colleghi pentastellati Di Renzo e Sola aveva parlato di sole promesse da due anni senza atti concreti da parte della giunta Mascia, ha parlato di solito fumo negli occhi buttato dal centrodestra, che schernisce gli avversari senza essere in grado di rispondere nel merito.

"La questione è molto semplice: non abbiamo mai detto che le trattative con il privato siano concluse, ma a maggior ragione com'è possibile che il Comune partecipi ad un bando senza aver acquisito prima il terreno e il progetto presentati? E perché continuare nelle trattative se l'avvocatura del Comune (non il Movimento 5 Stelle) ha già rigettato le condizioni poste dal privato definendole inaccettabili? Ascoltare le parole dell'assessore che vorrebbe impartire lezioni di diritto e pratica amministrativa che afferma che si può vincere un bando ministeriale e poi comunque realizzare un altro progetto e su un altro terreno, è veramente scoraggiante. A proposito di brutte figure".