Controllo caldaie, ai cittadini il bollino costerà di meno: 10 euro la spesa con il servizio che resta in capo a Provincia Ambiente

Tra i provvedimenti approvati nell'ultima seduta del consiglio comunale anche quello di lasciare in capo alla società Provincia Ambiente la gestione del controllo degli impianti termici sul territorio che si tradurrà non solo nella tutela del personale della stessa, ma anche in una riduzione del prezzo dei “bollini” rilasciati agli utenti in occasione dei controlli biennali: da 14 euro costerà ora 10 euro.

Una vicenda questa che era finita agli onori delle cronache quando il Partito democratico con una conferenza stampa aveva lanciato l'allarme per il possibile passaggio del servizio a Pescara Energia proprio per il rischio di perdere occupazione, ma anche di ritrovarsi con due bollini da pagare. Nell'ottica della nascita della Nuova Pescara l'operazione di separazione sembrava un controsenso e alla fine, proprio guardando alla nascita della nuova città metropolitana, si è deciso di lasciare le cose come stanno dando almeno per un altro anno: di tanto, infatti, il differimento deciso perché il servizio resti nella piena gestione di Pescara Ambiente.