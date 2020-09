Giro d'Italia in provincia di Pescara, contributo della Regione da quasi 800 mila euro per sistemare le strade

Un contributo pari a 755 mila 910 euro per la sistemazione delle strade in provincia di Pescara lungo le quali passerà la caronava del Giro d'Italia 2020.

È quello erogato dalla Regione Abruzzo per 32 chilometri di strade compreso il tratto urbano di Caramanico Terme.

Il provvedimento è stato adottato dalla giunta regionale oggi, lunedì 21 settembre, per interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il passaggio del Giro d’Italia 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata disposta l'assegnazione del contributo di tre milioni di euro a beneficio degli enti locali che ne hanno fatto richiesta per la sistemazione della viabilità lungo i tratti interessati dalle due tappe abruzzesi del Giro.