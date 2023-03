Per i 50 anni dei Premi Flaiano un contributo extra di 25mila euro dalla Regione e la presidente Tiboni ringrazia

Per i 50 anni dei Premi Flaiano l'importante manifestazione avrà un contributo extra di 25mila euro. Accolto con favore dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il progetto di legge del consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli e sostenuto da tutti gli esponenti del centrosinistra e del gruppo misto in Regione e cioè i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci del Pd, Americo Di Benedetto (Legnini presidente), Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) e Marianna Scoccia (Gruppo misto).

Il provvedimento dovrebbe passare al vaglio della commissione bilancio nella seduta di giovedì a meno di un difficile inserimento in quella fissata per martedì 14 marzo, per arrivare all'approvazione in consiglio regionale nella seduta del 21.

Una risposta importante per la presidente dei Premi e dell'associazione Flaiano che pochi giorni fa, proprio in occasione della presentazione della 50esima edizione che sarà costellata di 50 eventi con il programma già avviato, aveva chiesto chiarezza sui sostegni finanziari sia da parte della Regione che da parte del Comune. E dall'ente regionale la risposta è arrivata.

Da parte sua, quindi, il ringraziamento sia ai consiglieri del Partito democratico che al presidente del consiglio regionale che aveva assicurato un sostegno economico importante anche al Premio Borsellino giunto alla 31esima edizione. Un sostegno per la “valenza educativa” dello stesso visto il gran numero di eventi organizzati con le scuole e dunque con i giovani per educarli alla legalità. Anche in questo caso, per un totale di 50mila euro l'anno, il contributo economico sarà assicurato con l'approvazione dello stesso prevista sempre nella seduta del consiglio regionale del 21 marzo.