Dalla Regione un contributo economico per il comitato regionale della Federazione italiana sport invernali

La Regione supporterà economicamente, in questo momento delicato e difficile, il comitato regionale della Federazione italiana sport invernali, che si trova al giro di boa dopo due stagioni funeste e drammatiche legate alla pandemia. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Guido Liris, intervenuto durante l'ottava Festa degli atleti e sci club della Fisi a Francavilla al Mare, dove sono stati assegnati premi e riconoscimenti a una serie di atleti, oltre al premio alla memoria per Erminio D'Aristotele.

“Un momento importante per lo sport per le aree montane e per le stazioni sciistiche alla vigilia di quella che tutti auspichiamo sia la stagione del rilancio. Gli obiettivi a cui dobbiamo lavorare sono quelli di riunire competizioni nazionali e internazionali in un unico grande evento che potrebbe prendere il nome di Abruzzo ski cup, e realizzare un Trofeo delle due sponde dell’Adriatico che preveda la partecipazione di atleti italiani e dell’area balcanica”

L'assessore infine ha ringraziato il presidente Fisi Angeli Ciminelli per l'impegno dimostrato ricordando il compianto D'Aristotele. Ospite della manifestazione Antonio Tartaglia, abruzzese di Casalbordino (Chieti), medaglia d’oro nel bob a due alle olimpiadi di Nagano del 1998.