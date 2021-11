Arriva al Ceis un contributo da 70 mila euro, approvato l'emendamento di Blasioli (Pd)

È stato approvato dal consiglio regionale l'emendamento presentato da Antonio Blasioli del Pd e sottoscritto anche da altri consiglieri e dal presidente Lorenzo Sospiri, con il quale si chiedeva un contributo di 70 mila euro per il Ceis di Pescara.

Il Ceis è il Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo di solidarietà” Onlus.

«Sono molto soddisfatto della condivisione della mia proposta da parte dell’aula», scrive Blasioli, «perché conosco le difficoltà economiche vissute dall’associazione, anche a seguito della pandemia, e ritengo imprescindibile il sostegno da parte della Regione a una realtà impegnata da quarant’anni a dare risposte e speranze a domande e problemi che affliggono il nostro territorio, assicurando attenzioni e nuove opportunità alle fragilità coinvolte nelle dipendenze all’interno delle nostre comunità. Tra ieri e oggi mi sono state rappresentate anche altre situazioni allarmanti, da un punto di vista debitorio, di diverse realtà associazionistiche impegnate a far fronte ai bisogni delle persone più fragili della società, che spero che il consiglio regionale voglia prendere in considerazione nei prossimi provvedimenti legislativi».

Come ricorda il consigliere democratico, il Ceis, Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara, è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata il 14 gennaio 1981 da Anna Durante, ispirandosi al modello delle Comunità terapeutiche fondate in Italia da Don Mario Picchi. L’associazione, il cui fondamento nelle azioni che conduce è la centralità della persona, opera da sempre nel recupero dalle dipendenze (droga, dipendenze comportamentali come internet, social network, disturbi alimentari..), in un’ottica di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, ma anche nell’ambito del disagio minorile e adulto.