Di Pasquale (FI) sul contributo per i cani di via Raiale: "Chi parla di mercificazione non legge i documenti"

“Imbarazzante” per il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale la posizione che si continua ad assumere verso le iniziative promosse dall'amministrazione per il canile di via Raiale. Il riferimento in questo caso è alle dichiarazioni del consigliere comunale Paolo Sola (M5s) che ha definito “mercificazione” il contributo da 1.100 euro l'anno che il Comune ha deciso di stanziare per favorire l'adozione o l'affido temporaneo dei 38 cani ospiti nella struttura che chiuderà entro il 31 dicembre. Contrarietà che la delibera ha incassato anche da parte della Lav e di altre associazioni

“Purtroppo – afferma Di Pasquale - sulla vicenda del canile si fa molta confusione perché i documenti, ma anche le leggi, vengono letti male o forse non vengono letti affatto. Mi riferisco a chi parla di mercificazione dei cani, in relazione al contributo del Comune per chi adotta o prende in affido uno dei cani ospiti del canile di via Raiale. Bene – aggiunge -, il Comune di Pescara non fa altro che attuare la legge regionale 47/2013 che prevede, tra i compiti dei Comuni (articolo 5), anche l'attivazione di 'tutte le iniziative volte a incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero'.”

“È imbarazzante poi che si continui a dire che con 15mila euro si otterrebbe l'autorizzazione sanitaria. Non mi pare che la Asl, che ha disposto il trasferimento dei cani entro il 31 dicembre oppure la loro adozione, abbia mai stimato l'importo dei lavori per rilasciare l'autorizzazione sanitaria del canile le cui carenze strutturali si trascinano da tempo immemore”, aggiunge replicando anche al tema su cui spinge chi vuole quegli interventi stimati dal tecnico comunale in quella cifra e oggetto di una delibera rimasta poi inapplicata, aveva avuto modo di dire l'assessore comunale alla Tutela del benessere animale Nicoletta Di Nisio, i lavori rischierebbero di interessare l'area della Città della Musica con il sindaco Carlo Masci che ha poi aggiunto che comunque non sarebbero affatto risolutivi.

“Proprio per questo motivo – conclude Di Pasquale - è stato fissato, sempre dalla Asl, un tempo limite per allontanare i cani”.