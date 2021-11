Contributo di 100 mila euro per evitare la chiusura del mattatoio

«Un sostegno finanziario per scongiurare la chiusura del mattatoio di Pescara, struttura dalla valenza strategica per l’intera collettività abruzzese».

È quello deciso dalla giunta regionale che ha stanziato 100 mila euro come contributo straordinario al Comune di Pescara in favore del Mattatoio di via Raiale, accogliendo la richiesta dei presidenti della Coldiretti Abruzzo e dell’Ara.

«L’impianto», informa un soddisfatto D'Incecco, «necessita di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio e adeguamenti soprattutto per quel che concerne la depurazione dei reflui e degli impianti per essere efficiente: una efficienza che è importante non solo per il settore zootecnico, ma per i consumatori, per gli esercenti, per i ristoratori e per altre categorie in modo da poter sostenere le produzioni locali favorendo un’economia circolare evitando ripercussioni economiche e disagi nel settore agricolo abruzzese».