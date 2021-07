Contributi per 6,5 milioni alle imprese agricole che installano sistemi d'irrigazione di ultima generazione

La Regione Abruzzo ha stanziato 6,5 milioni di euro destinati alle aziende agricole che intendono realizzare e installare sistemi d'irrigazione di ultima generazione, capaci di ottenere un risparmio idrico. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale e vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente. Si punterà su tecnologie avanzate capaci di razionalizzare l'uso dell'acqua per irrigare i campi. I fondi sono del Psr 2014/2020 per la misura M04.

I termini non sono stati ancora stabiliti del bando, con due periodi per presentare le istanze: uno a settembre 2021 e l'altro a marzo 2022.

“Il miglioramento delle prestazioni idriche rappresenta una priorità assoluta per lo stato di salute e competitività delle nostre imprese agricole, alla luce dei cambiamenti climatici e della riduzione media annua delle precipitazioni. Questo bando, in altri termini, va nella direzione della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica: ammessi a finanziamento saranno infatti gli investimenti che contribuiranno alla transizione verso sistemi d’irrigazione a più alta efficienza, minimizzando il consumo della risorsa idrica”.

Saranno finanziati l'acquisto, posa in opera e messa in esercizio di impianti ed attrezzature irrigue previste nel Psa alle voci macchinari, attrezzature e impianti tecnologici ad alta efficienza; sostituzione di impianti di irrigazione con altri a maggiore efficienza; miglioramenti fondiari connessi alla realizzazione degli interventi previsti (opere accessorie agli investimenti principali nel limite del 20% degli importi ammissibili); hardware e software per una precisa valutazione dei volumi d’acqua di irrigazione e dell’esatto momento di intervento irriguo e per il calcolo del bilancio idrico delle colture (DSS); sistemi, impianti e tecnologie per una migliore gestione delle risorse idriche, compresi i contatori.

Finanziate anche le spese tecniche per i consulenti e coloro che realizzeranno e progetteranno gli impianti compresi gli studi di fattibilità, per un limite del 4% elevabile all'8%. L’aliquota contributiva è di norma del 40%, estensibile al 60% nei casi previsti dal bando. Si punterà sui sistemi di irrigazione a supporto delle decisioni, che aiutano gli operatori agricoli nel decidere quando e quanto irrigare in funzione di diverse variabili.

Gli investimenti ammessi sono suddivisi in tre sotto-tipologie con grado di complessità attuativa crescente: investimenti consistenti nella sola installazione di apparecchi di misurazione della risorsa irrigua fluente negli impianti irrigui esistenti (contatori); introduzione di attrezzature e sistemi volti al miglioramento dell’efficienza idrica negli impianti irrigui esistenti asserviti ai processi produttivi agricoli, compresi i sistemi di gestione, misurazione, controllo, telecontrollo e automatizzazione dell’irrigazione; interventi di efficientamento degli invasi di accumulo aziendali esistenti, che soddisfano dettagliati limiti dimensionali in grado di ridurre gli iter autorizzativi previsti dalle norme vigenti.