Contributi di cofinanziamento per le famiglie i cui figli hanno frequentato i nidi comunali: pubblicato il bando

Un mese di tempo, dal 22 aprile al 22 maggio, per presentare la domanda di contributo e cofinanziamento dei fondi statali per le famiglie i cui bambini hanno frequentato gli asili nido comunali La Conchiglia, La Mimosa, Il Gabbiano, L'aquilone, Il Bruco, Raggio di Sole e Cipì negli anni 2021, 2022, 20223.

A rendere nota la pubblicazione dell'avviso è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli. Un provvedimento in dell’analogo provvedimento della Regione Abruzzo (il decreto legislativo 65/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Programmazione Fondo statale anno 2021-2022-2023).

“Si tratta di un contributo che ci permetterà di sostenere ancor di più le famiglie in un momento certamente non facile e che rendiamo noto con soddisfazione perché affianca altre misure già disponibili in tal senso. Sono convinto che ci sarà l’apprezzamento dei genitori, dichiara Santilli.

Va specificato che i richiedenti non possono aver già beneficiato di altri finanziamenti pubblici per il pagamento delle rette, quali ad esempio il “bonus asili nido” dell’Inps. Il bando e la modulistica sono pubblicati sulle news del sito istituzionale del Comune di Pescara, nella pagina dedicata.

Le domande possono essere inviate tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it con a oggetto “Cofinanziamento regionale rimborso rette nidi d’infanzia comunali annualità 2021-2022-2023”. Se si utilizza questa modalità le istanze dovranno obbligatoriamente pervenire dalla casella di pec del soggetto richiedente e non da caselle pec di soggetti terzi. Possibile anche consegnare a mano la domanda all'ufficio protocollo del Comune in piazza Italia 1 nelle ore di apertura al pubblico o inviarla a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Servizio protocollo dematerializzazione e conservazione-Piazza Italia 65121-Pescara.

Per qualsiasi dubbio o informazione è possibile chiamare il numero unico del Servizio educativo integrato 085 4283990, digitare il numero 3 (ufficio diritto allo studio) o inviare una mail a marika.diegidio@comune.pescara.it e a frigieri.eva@comune.pescara.it (Clicca qui per accedere al bando).