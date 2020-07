Accordo raggiunto sul contenzioso fra Comune di Pescara e l'Aca: a palazzo città andranno sei milioni di euro

Il Comune di Pescara, dopo un lungo contenzioso legale, ha raggiunto un accordo con l'Aca ed Ato in merito alla questione dei crediti rivendicati dall'ente comunale nei confronti delle due società. Lo ha fatto sapere l'assessore Seccia. si fa riferimento, in particolare, al manato riconoscimento nella fase di passaggio del servizio idrico integrato ad Aca ed Ato nel 2005, alle spese sostenute nelle annualità precedenti e relative a rate di mutui e costi per la retribuzione del personale in seguito trasferito.

Il Comune otterrà sei milioni di euro iscritti a bilancio dall'anno contabile 2022 e rappresenta, spiega l'assessore, una boccata d'ossigeno significativa per le casse comunali. Saranno cosi versate le rate:

1,950 milioni di euro nelle annualità 2022 e 2023

1,560 milioni di euro nel 2020

1,090 milioni di euro nel 2025

L'assessore ha anche dichiarato:

Mi ritengo soddisfatto dell’intesa raggiunta perché questa faccenda rischiava di allungarsi ulteriormente nonostante fosse in piedi già da molto tempo. In questo modo abbiamo dato certezza a quelli che sono gli stanziamenti di bilancio sui quali potremo far affidamento, seppure dal 2022, e potremo programmare con maggiore serenità le attività dell’amministrazione. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seccia ha parlato di un risultato importante voltando finalmente pagina e permettendo a tutti di occuparsi delle proprie competenze senza zone d'ombra.